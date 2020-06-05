Dolar güne nasıl başladı? İşte rakamlar

05 Haziran 2020 Cuma, 09:52

Dolar 6.70-6.80 aralığındaki seyrini sürdürüyor. Bu hafta 6.80'lerden 6.69'a gerileyen, tahminleri aşan enflasyon verisi sonrası 6.76'ya tırmanan Dolar/TL bu sabah 6.75'te yatay seyrediyor.

Küresel ekonominin toparlanmaya başladığına dair iyimserlik gelişen piyasaları destekliyor. Türk Lirası da dördüncü haftayı da dolar karşısında yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Lira son 5 seansta dolar karşısında yüzde 1'den fazla değer kazandı.

Bugün çoğu gelişen ülke para birimi dolar karşısında değer kazanıyor. Yükselişe yüzde 1'den fazla artışla Endonezya rupisi öncülük ediyor.

Dolar/TL geçen ay 7.26 ile rekor kırmasının ardından swap görüşmelerine dair iyimserlikle rekor seviyelerden 6.80'lere gevşemişti.

Bugün ABD'de Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Nisan'da 20.5 milyon azalan istihdamın 8 milyon azalması, işsizlik oranının yüzde 19.5 ile 1930'lardan bu yana en yüksek seviyeye tırmanması bekleniyor.

Bu akşam piyasa kapandıktan sonra kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye not değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Kurum son olarak geçen Haziran'da kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürmüş, görünümü negatifte tutmuştu. Moody's'in not veya görünümde bir değişiklik yapması beklenmiyor.