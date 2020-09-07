Dolar haftaya yüksek seviyede başladı

Dolar 7,4520 liradan, Avro ise 8,8120 liradan güne başladı.

İHA
07 Eylül 2020 Pazartesi, 09:36
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Geçen haftayı 7.4333 seviyesinde kapatan Dolar/TL kuru yeni haftaya  yükselerek başladı.

İstanbul Kapalıçarışı’da 7,4500 liradan alınan dolar, 7,4520 liradan, 8,8100 liradan alınan Avro ise 8,8120 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altının fiyatı 465,85 liradan, çeyrek altın ise 756,95 liradan işlem görüyor. 

GRAM ALTIN FİYATI 463,21 465,85

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 462,85 462,97

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.933,19 1.934,70

ÇEYREK ALTIN FİYATI 740,55 756,95

YARIM ALTIN FİYATI 1.476,48 1.513,90

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 2.962,21 3.018,54

ATA ALTIN FİYATI 3.063,67 3.139,80 22 AYAR

BİLEZİK GRAMI FİYATI 419,21 435,42


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