Hamoğlu'ndan Peker'in iddialarına yanıt: 20 milyon dolar verdim

23 Mayıs 2021 Pazar, 21:08

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 2011 yılında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen faili meçhul cinayetler soruşturmasında Savcı Hakan Yüksel'e verdiği ifadede, Çorumlu iş insanı Ahmet Hamoğlu ölüm listesinden çıkmak için Korkut Eken’e para ödediğini ileri sürmüştü.

Peker ifadesinde, 1990'lı yıllarda, Kürt iş insanlarının ölüm emrinin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından verildiğini duyduğunu söylemiş, "Zaten o dönem herkes bu cinayetlerin kimler tarafından işlendiğini de çok açık biliyordu" diye konuştu.

Peker ayrıca, Savcı Hakan Yüksel'e verdiği ifadede, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'la arasını Korkut Eken'in bozduğunu dile getirmiş, "Yeşil isimli şahsın Doğu'da bir zamanlar JİTEM tarafından kullanıldıktan sonra MİT'le birlikte çalışmaya başladığı, MİT'te Mehmet Eymür'ün kadrosunda olduğu, onun da şehirlerde birçok eylemler gerçekleştirdiğini duyuyorduk" demişti.

Faili meçhul cinayetler kapsamında ifade veren Sedat Peker, "İşadamı Ahmet Hamoğlu ölüm listesinden çıkmak için Korkut Eken’e para ödedi'' ifadelerini kullanmıştı.

HAMOĞLU: KORKUT EKEN’E 15-20 BİN DOLAR VERDİM

İş insanı Ahmet Hamoğlu, Peker’in Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen faili meçhul cinayetler soruşturmasında Savcı Hakan Yüksel'e verdiği ifade sonrası, konuyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonuna verdiği ifadede şunları aktarmıştı: "Korkut Eken gelip zor durumda olduğunu söyledi. 15-20 bin dolar para verdim" dedi.

Gündemdeki bir iş insanı olduğu için Mehmet Ağar, Hüseyin Kocadağ, Korkut Eken, Sedat Peker gibi isimleri tanıdığını da anlatan Hamoğlu, Eken ve para ödeme konusunda şu açıklamayı yaptı:

"Eken'i bana Atilla Yıldırım tanıştırdı. Korkut Bey'le bir değil birden fazla görüşmem var. Hal hatır sormalarla geçen konuşmalardı. Ama bunlardan birisinde Atilla Yıldırım'la bana geldi. Aynen şu ifadelerle konuştu: 'Devlet bize görev veriyor. Verdikleri görevleri yerine getiriyoruz. Mahkemelere düşünce sahip çıkmıyorlar. Mahkemelere para ödemekten çoluk çocuk evde aç kalıyor. Nafakamı bulamıyorum' diye yakındı. 'Bana bir miktar yardım edebilir misin? Çok zordayım' dedi. Rakamı tam hatırlamamakla birlikte 15-20 bin dolar civarında bir para verdim. Bu parayı tanıdığım zor durumdaki bir insana destek olmak için verdim."

Kendisinin Çorumlu olduğunu, PKK ile uzak yakın bir ilişkisinin söz konusu olmadığını da kaydeden Ahmet Hamoğlu, böyle bir ölüm listesinden hiç haberi olmadığını ileri sürmüştü.