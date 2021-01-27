Dolar ve Avro ne kadar oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3620 liradan, Avro 8,9600 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ocak 2021 Çarşamba, 09:06
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Serbest piyasada 7,3600 liradan alınan dolar, 7,3620 liradan satılıyor. 8,9580 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,9600 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3530 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,9420 lira olmuştu.


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