Dolar ve Avro ne kadar oldu?

04 Mart 2021 Perşembe, 09:02

Serbest piyasada 7,4400 liradan alınan dolar, 7,4420 liradan satılıyor. 8,9750 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,9770 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4340 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,9530 lira olmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, fabrika siparişleri verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.