Dolar ve Avro'da günün ilk rakamları

19 Ekim 2020 Pazartesi, 10:03

Geçen hafta en düşük 7,8501, en yüksek 7,9589 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın hemen altında 7,9332'den tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 7,9210'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 9,2780'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,2515'ten satılıyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 93,7 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1710 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi inşaat üretimi ve ABD'de NAHB Konut Piyasası Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının gündemin ön sıralarındaki yerini koruduğuna işaret eden analistler, jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de izlendiğini söyledi.