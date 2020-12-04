Dolar ve Avro'da günün ilk rakamları

04 Aralık 2020 Cuma, 09:06

Serbest piyasada 7,8050 liradan alınan dolar, 7,8070 liradan satılıyor. 9,4840 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,4860 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7780 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,4580 lira olmuştu.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM PAZARLIĞI BAŞLIYOR

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ilki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılıyor. İlk toplantı, pandemi önlemleri çerçevesinde bugün online olarak yapılacak.

İşçi ve işveren temsilcisi TİSK ve Türk-İş ev sahipliğinde diğer toplantıların yöntemi ise ilerleyen günlerde netleşecek.

7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücrette 2021 rakamının belirlenmesi için Aralık ayı boyunca en az dört toplantı yapılması bekleniyor.

İşçi, işveren ve hükümet adına beşer temsilciden oluşan komisyon, halen net 2 bin 324 Lira olan asgari ücretteki artış oranını belirleyecek.



