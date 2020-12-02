Dolar ve Avro'da ilk rakamlar

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8250 liradan, Avro 9,4480 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2020 Çarşamba, 09:04
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Serbest piyasada 7,8230 liradan alınan dolar, 7,8250 liradan satılıyor. 9,4460 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,4480 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8480 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,4090 lira olmuştu.


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