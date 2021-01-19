Dolar ve Avro'da son durum

19 Ocak 2021 Salı, 09:02

Farklı kuruluşların yaptıkları anketlere göre, TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında yaptığı toplam 675 baz puanlık faiz artışının ardından, politika faizini ulaştığı yüzde 17 düzeyinde sabit tutması bekleniyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,508 ve 1,558 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 2.12 artışla 1,556.77 puanda başladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.25, BIST Mali Endeks yüzde 1.45, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.33 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

Dolar en düşük 7.4608 lira ve en yüksek 7.4886 lirayı gördükten sonra, 7.47 – 7.48 lira aralığında,

Avro en düşük 9.0248 lira ve en yüksek 9.0558 lirayı gördükten sonra, 9.05 – 9.06 lira aralığında,

Sterlin en düşük 10.1539 lira ve en yüksek 10.1881 lirayı gördükten sonra 10.17 – 10.18 lira aralığında hareket ediyor.







