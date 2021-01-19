Dolar ve Avro'da son durum
Piyasaların Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandığı haftaya, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylerde başlayan dövizler, yeni günün ilk saatlerinde de bu düzeylerde işlem görüyor. Dolar 7.47 lira, Avro 9.05 lira, sterlin 10.17 lira olarak işlem görüyor.
Farklı kuruluşların yaptıkları anketlere göre, TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında yaptığı toplam 675 baz puanlık faiz artışının ardından, politika faizini ulaştığı yüzde 17 düzeyinde sabit tutması bekleniyor.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,508 ve 1,558 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 2.12 artışla 1,556.77 puanda başladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.25, BIST Mali Endeks yüzde 1.45, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.33 artıdaydı.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
Dolar en düşük 7.4608 lira ve en yüksek 7.4886 lirayı gördükten sonra, 7.47 – 7.48 lira aralığında,
Avro en düşük 9.0248 lira ve en yüksek 9.0558 lirayı gördükten sonra, 9.05 – 9.06 lira aralığında,
Sterlin en düşük 10.1539 lira ve en yüksek 10.1881 lirayı gördükten sonra 10.17 – 10.18 lira aralığında hareket ediyor.
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’in Nurcu imamından Erdoğan’a ‘darbe’ tehdidi
- Mesut Özil'in ilahiyatçıları bölen paylaşımı
- AİHM ve istinaf kararlarına rağmen tazminata çarptırıldı
- Genital bölgede çıkan sivilce öldürüyordu!
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Akşener ziyareti
- Kobani iddianamesinde 'Erdoğan gizli sanık' iddiası
- Ailesi istismar zanlısı erkeği davul zurna ile karşıladı
- -4 derecede ucuz elma almak için kuyruk oluşturdular
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- Bahçeli'den Ankara'daki saldırılar hakkında açıklama!
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’in Nurcu imamından Erdoğan’a ‘darbe’ tehdidi
- Mesut Özil'in ilahiyatçıları bölen paylaşımı
- AİHM ve istinaf kararlarına rağmen tazminata çarptırıldı
- Genital bölgede çıkan sivilce öldürüyordu!
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Akşener ziyareti
- Kobani iddianamesinde 'Erdoğan gizli sanık' iddiası
- Ailesi istismar zanlısı erkeği davul zurna ile karşıladı
- -4 derecede ucuz elma almak için kuyruk oluşturdular
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- Bahçeli'den Ankara'daki saldırılar hakkında açıklama!