Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3720 liradan, Avro 8,9820 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2021 Cuma, 09:02
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Serbest piyasada 7,3700 liradan alınan dolar, 7,3720 liradan satılıyor. 8,9800 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,9820 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3690 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,9500 lira olmuştu


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