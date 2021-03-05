Dolar ve Avro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,5390 liradan, Avro 9,0200 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,5370 liradan alınan dolar 7,5390 liradan satılıyor. 9,0180 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,0200 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4150 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,9230 lira olmuştu.
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