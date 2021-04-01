Dolar ve Avro'da son durum

01 Nisan 2021 Perşembe, 09:18

Bugün izlenecek veriler arasında hafta başında açıklanacak Mart ayı enflasyon verisi hakkında fikir verecek olan İTO İstanbul enflasyonu verisi ve imalat sanayindeki büyümenin devam edip etmediğine işaret edecek Mart ayı Türkiye imalat PMI verisi bulunuyor. İmalat PMI 1000, İTO enflasyon 1200'de yayımlanacak.

Ayrıca TCMB yatırımcılarla saat 14.00'te başkan değişiminin ardından ilk telekonferansını gerçekleştirecek.

TCMB yeni başkanı Kavcıoğlu şu ana kadarki açıklamalarında politika faizi olarak bir haftalık repo faizini kullanmaya devam edeceğini, olağanüstü toplantıyla ani bir indirim kararı almayacağını açıklarken Nisan'daki toplantıya faiz indirimi önyargısı ile yaklaşılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca enflasyon düşene kadar sıkı para politikasının süreceğini ve politika faizinin enflasyon üzerinde oluşacağını ifade etti.

Ancak bu yılın ilk yarısında zirve yapması beklenen enflasyonun kurdaki yükseliş nedeniyle öngörülenden yüksek seviyelere çıkacağı veya enflasyonda gerçekleşebilecek bir düşüşü ötelediği düşünülüyor. Enflasyonda öngörülen bu hareket TCMB'nin faiz politikası üzerinde de belirsizlik yaratıyor.

Deniz Yatırım stratejisti Orkun Gödek tarafından yayımlanan değerlendirmede, "Ancak, liranın %10 zayıfladığı mevcut ortamda enflasyona ne ölçekte geçişkenlik olduğu ve bu durumun zirve noktayı süre ve seviye olarak nasıl etkilediği bilinemediği için henüz net bir yorum yapmak mümkün olmuyor. O nedenle tıpkı küresel işlemlerde olduğu üzere yerel varlıklarda da enflasyon, enflasyon beklentileri ve fiyatlamalara muhtemel etkilerinin konuşulacağı 3 aylık sürecin içerisinde olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

Reuters tarafından düzenlenen ankete göre tüketici fiyatlarının Mart ayında yükselişin etkisiyle %15.61'den %16.11'e yükseleceği tahmin ediliyor.

Piyasalara etki eden diğer gelişmelere bakıldığında banka mevduatlarında stopaj indirimi iki ay uzatılarak TL'nin çekiciliğinin azaltacak bir unsur ortadan kaldırıldı.

Yurtdışı piyasalara bakıldığında ise dolar gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında çekiciliğini artıran ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış sürdü.

TCMB başkanlığından Naci Ağbal'ın sürpriz şekilde görevden alınması sonucu oluşan güven kaybı ve yabancı yatırımcı satışlarıyla Mart ayında %11'in üzerinde değer kaydeden dolar/TL Salı günü 8.43'e kadar yükselerek, Ağbal'ın görevden kalması sonrası gördüğü 8.4850 zirvesine yaklaştı.

Kayıplarını bir kısmını dün toparlayan TL saat 0901 itibarıyla dolar karşısında 8.28 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte avro/TL 9.6887/9.7130, sepet bazında TL 9.6887/9.7130 düzeyindeydi.

Bir önceki TCMB Başkanı Naci Ağbal döneminde 540 baz puanın üzerindeki seviyeden 300'ün altına kadar gerileyen Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün 10 baz puan artışla 472 baz puandan kapandı.

Bugün izlenecek diğer veriler arasında 1430'da yayımlanacak olan TCMB başkan değişimi sonrası ilk haftalık TCMB döviz rezervi, döviz mevduat ve menkul kıymet hareketleri verisi bulunuyor.

Avro ise güne 9,7063 seviyesinden başladı.