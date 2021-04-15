Dolar ve Avro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 8,0850 liradan, avro 9,7020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,0830 liradan alınan dolar, 8,0850 liradan satılıyor. 9,7000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,7020 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,0990 lira, avronun satış fiyatı ise 9,6970 lira olmuştu.
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