Dolar ve Avro'da son durum
Dolar, ABD tahvil getirilerinin bir yıldan uzun sürenin zirvesinden dönmesine paralel olarak, başlıca para birimleri karşısında gerilerken, Avrupa Birliği'nin ek 100 milyon doz Covid-19 aşısı alacağını açıklamasının ardından artan toparlanma beklentileriyle Euro yükseldi.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde; dolar en düşük 8.0681 lira ve en yüksek 8.1074 lirayı gördükten sonra, 8.08 – 8.09 lira aralığında, euro en düşük 9.7152 lira ve en yüksek 9.7909 lirayı gördükten sonra, 9.75 – 9.76 lira aralığında hareket ediyor.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,377 ve 1,416 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 2.20 düşüşle 1,377.23 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.37, BIST Mali Endeks yüzde 3.03, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.02 eksideydi.
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