Dolar ve Avro'da son durum

20 Nisan 2021 Salı, 09:16

Döviz piyasalarındaki işlemlerde; dolar en düşük 8.0681 lira ve en yüksek 8.1074 lirayı gördükten sonra, 8.08 – 8.09 lira aralığında, euro en düşük 9.7152 lira ve en yüksek 9.7909 lirayı gördükten sonra, 9.75 – 9.76 lira aralığında hareket ediyor.



Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,377 ve 1,416 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 2.20 düşüşle 1,377.23 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.37, BIST Mali Endeks yüzde 3.03, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.02 eksideydi.



