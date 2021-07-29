Dolar ve avroda son durum (29 Temmuz Perşembe)

İstanbul serbest piyasada dolar 8,5420 liradan, avro 10,1420 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2021 Perşembe, 09:10
Dolar ve avroda son durum (29 Temmuz Perşembe)
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Serbest piyasada 8,5400 liradan alınan dolar, 8,5420 liradan satılıyor. 10,1400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1420 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5660 lira, avronun satış fiyatı ise 10,0970 lira olmuştu.


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