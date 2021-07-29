Dolar ve avroda son durum (29 Temmuz Perşembe)
İstanbul serbest piyasada dolar 8,5420 liradan, avro 10,1420 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,5400 liradan alınan dolar, 8,5420 liradan satılıyor. 10,1400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1420 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5660 lira, avronun satış fiyatı ise 10,0970 lira olmuştu.
Video Haberler
- TEM'de yol çalışması! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
- Yurttaşlar can havliyle kaçtı
- Endonezya'da yanardağ patladı
- 'Önlemlerimizi almaya başladık'
- Akşener, İYİ Parti'nin son oy oranını açıkladı
- Suçsuzluğunu güvenlik kamerası ortaya çıkardı!
- Büyük şirketlere yalvarmak zorunda kaldık
- Erdoğan'ın eski tarihli göçmen açıklaması gündem oldu
- ATM önünü ringe çevirdiler! Sıra kavgası kamerada
- Evinin banyosunda ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
- Bir günde bine yakın hekim istifa etti
- Ceyhan'dan tarih verilmesine sert tepki
- Harita paylaşıldı: İşte son durum
- Üç bankadan 'emekli' kararı: Anlaştılar
- AKP'li eski vekil CHP'ye geçti
- Durum felaket: Manavgat yanıyor
- 'İstanbul filmi'ni eleştiren videoya sansür
- Selçuk'tan okullarla ilgili kritik açıklama
- Yeni varyant paniği: Hızla yayılıyor
- Ceyhan'dan 'üçüncü doz' açıklaması