Dolar ve Avro'da yön yukarıya doğru

27 Ağustos 2020 Perşembe, 09:26

Küresel piyasalar, ABD'de devam eden rekor yükselişlere rağmen bu sabah itibarıyla satış ağırlıklı karışık seyir yaşanıyor. ABD vadelileri hafif ekside seyrederken Asya borsaları, beş büyük teknoloji şirketi öncülüğünde rekor kıran Wall Street'i takip ederek açılış sonrası iki yılın zirvesini gördükten sonra ABD-Çin gerilimi nedeniyle kazanımlarını geri verdi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Ağustos 2018'den beri en yüksek seviyeyi gördükten sonra yatay seyretti. Japonya'nın Nikkei endeksi Şubat ortasından beri en yüksek seviyeyi gördükten sonra yüzde 0,4 geriledi. Güney Kore Kospi endeksi koronavirüs vakalarında dört gündür yaşanan artışın ardından yüzde 0,8 düştü. S&P 500 endeksi vadeli kontratları beş gündür devam eden yükselişinin ardından yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde ise haftalık para banka istatistikleri takip edilirken döviz kurları güne yükselişle başladı. Dolar/TL 7.37'nin; Avro/TL 8.72'nin üzerinde değerleniyor.

ABD-ÇİN GERİLİMİNDE YENİ GELİŞMELER NELER?

Asyalı yatırımcılar Güney Çin Denizi'ndeki askeri hareketlilik nedeniyle tedbirli tutum takındılar. Beijing'in bölgede füze denemeleri yaptığının söylenirken Washington 24 Çinli şirketi karalisteye aldı.

GÖZLER POWELL'IN BUGÜNKÜ KONUŞMASINDA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmada merkez bankasının yeni para politikası yaklaşımı hakkında ipuçları vermesi bekleniyor. Beklentiler arasında Fed'in faiz oranlarını daha da uzun süre çok düşük tutmasını sağlayacak ortalama enflasyon hedeflemesine geçişi de yer alıyor.

JACKSON HOLE TOPLANTILARINA TCMB BAŞKANI MURAT UYSAL DA KATILACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, dünyanın önde gelen merkez bankalarından temsilcilerin, akademisyenlerin ve ekonomistlerin katkılarıyla sunum ve panel oturumlarının gerçekleştirileceği Jackson Hole toplantılarında katılımcı olarak yer alacak.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre her yıl Kansas City Fed'in Jackson Hole, Wyoming'de düzenlediği "Jackson Hole Sempozyumu" koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl sanal ortamda gerçekleşecek.

Sempozyum, bugün başlayacak ve iki gün sürecek. Dünyanın önde gelen merkez bankalarından temsilcilerin, akademisyenlerin ve ekonomistlerin katkılarıyla sunum ve panel oturumlarının gerçekleştirileceği sempozyumda TCMB Başkanı Murat Uysal da katılımcı olarak yer alacak.

Bu yıl "Gelecek 10 Yıla Seyir: Para Politikasına Yansımalar" başlığı ile düzenlenecek sempozyumda sunum ve tartışmaların yanı sıra koronavirüs döneminde merkez bankacıların karşılaştığı zorluklar ve virüsün dünya ekonomisine etkilerini ele alan bir dizi akademik çalışma sunulacak.