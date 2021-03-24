Dolar ve ekonomi nereye gidecek?
YouTube üzerinde yayın yapan CHP Ekonomi Masası TV’de Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasıyla başlayan süreci değerlendiren Faik Öztrak, hükümetin yönetme kabiliyetinin kaybolduğunu, piyasa oyuncularının hükümete artık güvenmediklerini söyledi.
Öneri 1: Hükümet yönetme kabiliyetini kaybetti!
Öneri 2: Hükümetin beyin ölümü gerçekleşmiştir!
Öneri 3: İktidar kendi seçmenini de aldatıyor!
Öneri 4: Ciddi bir güven bunalımı var!
Öneri 5: Hükümet ne yaptığının farkında değil!
Çok değil birkaç hafta önce faize yaslanmanın ağır bedeller getireceğini söyleyen ve haklı çıkan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası başkanının görevden alınması ile başlayan kur krizini değerlendirdi.
Öztark Lira’nın değer kaybetmesinin ister istemez fiyatları artıracağını bunun da enflasyon demek olduğunu belirterek bu durumun aynı zamanda Türkiye’nin borçlarını da artıracağını söyledi.
En kötü durumun ise ekonomide belirsizlik olduğunu söyleyen Öztrak, ‘İnsanlar bırakın gelecek yılı, önümüzdeki 24 saati bile göremiyor’ dedi.
Öztrak kurdaki sıkıntılı duruma nasıl geldiğimizi açıklarken ülkenin yaşadığı siyasi çalkantıları da sayarak özellikle İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının Türkiye’nin medeni alem içindeki durumunu zayıflattığına dikkat çekti.
Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasının ise Türkiye’nin enflasyonla mücadele programının başarısız olacağını gündeme getirdiğini, yatırımcıların güvenini bitirdiğini belirtti.
Hükümete piyasanın güveninin kalmadığını, hükümetin de piyasaya ne kadar saygılı olacağının da başka bir konu olduğunu değerlendiren Öztrak, 128 milyar dolar rezervi buharlaştıran hükümetin yapması gerekenleri yapmadığını söyledi.
Hükümetin ne yaptığının farkında olmadığını söyleyen Öztrak, hükümetin iktidarda kalamayacağını anladığını, bu nedenle çekirdek seçmenlerine mesajlar vermeye çalıştığını ama iktidarın onları da aldattığını söyledi.
Öztrak ülkeyi bu sıkıntılı durumdan kurtarmak için yapılması gerekenleri de yayının sonunda maddeler halinde özetledi.
Video Haberler
- Mansur Yavaş'tan yolsuzluklara karşı 'hırsız' örneği
- AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' sorusuna yanıt
- 50 yıldır müzede sergileniyordu, gerçek ortaya çıktı
- Akdeniz'de aslan balığı sürüsü görüntülendi
- Hamile kadına yastık kılıfı geçirip dehşeti yaşattı
- Yozgat’ta korkutan görüntü
- Beyoğlu'nda otomobil kadına çarptı: 5 saniye tepkisi
- Selahattin Demirtaş'ın o konuşmasını paylaştı
- CNN Türk'te ortalık karıştı! Canlı yayını terk etti
En Çok Okunan Haberler
- Şarkıcı Ajdar'ın sahne talepleri dudak uçuklattı
- Alman bankası Commerzbank'tan kritik dolar/TL öngörüsü
- Yarın yapılacak AKP kongresi için çarpıcı iddia
- Mars'taki 'örümceklerin' sırrı çözüldü
- Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin ocak anketi yayınladı
- Muhittin Böcek'ten İsmail Balaban açıklaması
- BM'den Türkiye'ye 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı
- Ertem'den CHP'ye 128 milyar dolar yanıtı!
- İşte en çok vaka artışı yaşanan kentler
- Fed'den faiz açıklaması