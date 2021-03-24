Dolar ve ekonomi nereye gidecek?

24 Mart 2021 Çarşamba, 09:43





Öneri 1: Hükümet yönetme kabiliyetini kaybetti!

Öneri 2: Hükümetin beyin ölümü gerçekleşmiştir!

Öneri 3: İktidar kendi seçmenini de aldatıyor!

Öneri 4: Ciddi bir güven bunalımı var!

Öneri 5: Hükümet ne yaptığının farkında değil!

Çok değil birkaç hafta önce faize yaslanmanın ağır bedeller getireceğini söyleyen ve haklı çıkan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası başkanının görevden alınması ile başlayan kur krizini değerlendirdi.

Öztark Lira’nın değer kaybetmesinin ister istemez fiyatları artıracağını bunun da enflasyon demek olduğunu belirterek bu durumun aynı zamanda Türkiye’nin borçlarını da artıracağını söyledi.

En kötü durumun ise ekonomide belirsizlik olduğunu söyleyen Öztrak, ‘İnsanlar bırakın gelecek yılı, önümüzdeki 24 saati bile göremiyor’ dedi.

Öztrak kurdaki sıkıntılı duruma nasıl geldiğimizi açıklarken ülkenin yaşadığı siyasi çalkantıları da sayarak özellikle İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının Türkiye’nin medeni alem içindeki durumunu zayıflattığına dikkat çekti.

Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasının ise Türkiye’nin enflasyonla mücadele programının başarısız olacağını gündeme getirdiğini, yatırımcıların güvenini bitirdiğini belirtti.

Hükümete piyasanın güveninin kalmadığını, hükümetin de piyasaya ne kadar saygılı olacağının da başka bir konu olduğunu değerlendiren Öztrak, 128 milyar dolar rezervi buharlaştıran hükümetin yapması gerekenleri yapmadığını söyledi.

Hükümetin ne yaptığının farkında olmadığını söyleyen Öztrak, hükümetin iktidarda kalamayacağını anladığını, bu nedenle çekirdek seçmenlerine mesajlar vermeye çalıştığını ama iktidarın onları da aldattığını söyledi.

Öztrak ülkeyi bu sıkıntılı durumdan kurtarmak için yapılması gerekenleri de yayının sonunda maddeler halinde özetledi.