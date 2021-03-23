Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem'den 128 milyar dolar yanıtı: Bu hesaba ulaşamıyorum

23 Mart 2021 Salı, 18:46

CHP'den Faik Öztrak faiz artırımını değerlendirdiği açıklamasında, "128 milyar dolar rezervi boş yere yakmanın bedelini 'yüksek faiz' olarak ödüyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu ise bugün yaptığı açıklamada, "Erdonomi ne demek, 128 milyar doları birilerine vermek" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan Ertem ise söz konusu açıklamalara,"128 milyar doların var olması gibi bir şey söz konusu değil. Esasında, bu çok kötü niyetli bir kara propaganda. 128 milyar dolar hesabını nasıl yaptıklarını bilmiyorum ve bu hesaba ulaşamıyorum. Merkez Bankası rezervlerinin bu şekilde tartışılmasını doğru bulmuyorum" yanıtını verdi.

Ertem 128 milyar dolar tartışmalarına ilişkin açıklamasını şu şekilde devam ettirdi:

"Hiçbir Merkez Bankası net rezervler üzerinden hesap kitap yapmaz, hiçbir Merkez Bankası'nın net rezerv konusunda bir hesabı yoktur. Bir ülkenin dış borcu Merkez Bankası'nın net rezervleri üzerinden ödenir ya da ödenmez diye bir iktisadi yorum yapamayız. Dolayısıyla Merkez Bankaları kimi zamanlarda bu brüt rezervler üzerinden piyasaya müdahale derler ve piyasadaki oynaklıkları ortadan kaldırmak üzere rezervleri kullanabilirler. Bunları da sonra kendi piyasa mekanizmaları içerisinde yerine konur."

"DÖVİZ SATMADIK"

Merkez Bankası'nın müdahalelerini değerlendiren Ertem, "Merkez bankası kur hedeflemesi yapmıyor. Kur hedeflemesi için, kuru tutabilmek için Merkez Bankamız döviz satmış değildir. Sırf piyasalardaki oynaklığı gidermek açısında müdahale yapmıştır. bu rezervlerimizin eridiği anlamına gelmez. Brüt olarak bakmak lazım" dedi.

KILIÇDAROĞLU: 450 MİLYON SATILDI

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, "Ekonomi var bir de erdonomi var. Erdonomi ne demek, 128 milyar doları birilerine vermek. Erdonomi ne demek ekonomiden bihaber olmak, istediği adamı istediği zaman göreve getirip istediği zaman görevden almak. Erdonomi ne demek? Cuma günü 450 milyon dolar satıldı. Kime satıldı, kim voliyi vurdu bilinmiyor. Açıklanır mı, açıklanmaz" ifadelerini kullanmıştı.