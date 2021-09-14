Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum (14 Eylül 2021)

14 Eylül 2021 Salı, 09:06

ABD Merkez Bankası'nın Fed'in 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği politika toplantısı öncesinde yatırımcılar bugün TSİ 15.30'da açıklanacak ABD'nin enflasyon verisini yakından takip edecekler.

Ekonomistler ABD'de çekirdek enflasyonun Ağustos ayında Temmuz'a kıyasla %0.3 artış kaydetmesini bekliyorlar. Yıllık oranda ise enflasyonun Temmuz ayındaki %4.3 seviyesinden %4.2'ye gerilemesi bekleniyor. Manşet enflasyonun ise Temmuz ayındaki %5.4 seviyesinden Ağustos'ta %5.3'e gerilemesi bekleniyor.

Çin'in teknoloji şirketlerine yönelik denetimlerini sıkılaştırması ve ülkenin en büyük inşaat şirketin Evergrande'nin giderek büyüyen likidite krizi erken saatlerde yapılan işlemlerde yatırımcıları düşündürdü.

TCMB'nin çekirdek enflasyona odaklanmasıyla birlikte faiz indiriminin yaklaştığı endişeleriyle geçen hafta 8.50'nin üzerine yükselen dolar/TL ise 8.4'e doğru düşüşünü sürdürüyor.

Dolar/TL bugün saat 08.50'de 8.4310/8.4390 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 9.9600/9.9703, sepet bazında TL 9.1953/9.2044 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün kapanışta 369/372 baz puan seviyesinden kapandı.

Geçen haftaya 8.27'li seviyelerden başlayarak doların küresel bazda değer kazanmasına paralel yükselen dolar/TL, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz indirimlerine kapıyı aralayan Çarşamba günkü konuşmasının ardından 8.5185'e kadar yükselmişti.

Kavcıoğlu ay başında yatırımcı toplantısında da enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütüne atıf yapmamış ve yatırımcılarda faiz indirimlerinin yaklaştığı izlenimini uyandırmıştı.

Kavcıoğlu, geçen haftaki konuşmasında TCMB'nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade etmişti.

TCMB'nin 23 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yapması ihtimaller arasına girerken yatırımcılar PPK kararını artık daha yakından izliyorlar. Bankanın bu ay geçmiş PPK metinlerinde yer alan ifadeleri belirgin değiştirmesine kesin gözüyle bakılırken %20'ye yaklaşan enflasyona rağmen faiz indirim yapıp yapmayacağı ise hâlâ net kestirilemiyor.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler Kasım veya Aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi.

Piyasalarda takip edilen konular arasında bireysel kredilere yönelik sınırlayıcı yönde alınacak yeni önlemler de yer alıyor. Finansal İstikrar Komitesi dün topanırken gündemde sektör görünümü ve makro ihtiyati tedbirler yer aldı.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu son yatırımcı sunumunda ticari kredilerdeki ılımlı seyre karşın, bazı bireysel kredi türlerinde artışın "arzu edilen seviyelerin üzerinde" olduğunu söylemişti. Piyasalar bireysel kredilerde sınırlayıcı yeni önlemleri bir süredir bekliyorlar.