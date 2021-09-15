Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum (15 Eylül 2021)

15 Eylül 2021 Çarşamba, 09:09

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) erken faiz indirimi olarak görülen mesajları ardından 8.3 seviyesinden yükseldiği 8.4-8.5 bandında önümüzdeki haftaki faiz kararını bekliyor.

TCMB bugün ayrıca yabancı para mevduat ve kıymetli maden depo hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırırdı.

TCMB Temmuz'dan bu yana iki adımda yabancı para zorunlu karşılıkları toplam dört puan artırırken daha önce açıkladığı takvim doğrultusunda banka TL cinsi zorunlu karşılıkların (ZK) döviz tutulma imkanını da birkaç hafta içinde kaldırmış olacak.

Bankacılar ağırlıklı olarak bugünkü kararın 1 Temmuz'da alınan ZK kararın devamı olarak yorumladılar. Banka 1 Temmuz'da rezerv opsiyon mkanizması ile Ekim itibarıyla TL cinsi ZK'ların döviz cinsi tutulması hakkının %20'den önce %10'a ardından %0'a indireceğinin açıklamıştı. TCMB'nin bugünkü ZK kararı TL cinsi ZK'ların döviz cinsi tutulma hakkının kaldırılacağı takvim ile uyumlu bir çizelgede gerçekleşmiş oldu.

Bazı bankacılar ise kararın erken faiz indirimine karşı dövize yönelimi engelleme önlemi olarak yorumlarken bu yorumlar azınlıkta kaldı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TCMB'nin kararı önümüzdeki haftaki PPK öncesi alması farklı yorumlar oluşturuyor. Karara faiz indiriminde dövize yönelimi engellemeye hazırlık olarak yorumlar da var. Ancak biz kararın ROM imkanındaki TL cinsi ZK'lar için döviz cinsi imkanın kaldırılması nedeniyle oluşan boşluğun teknik olarak tamamlanması amaçladığını düşünüyoruz" dedi.

ABD VE ASYA BORSALARI...

ABD Merkez Bankası'nın Fed'in 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği politika toplantısı öncesinde yatırımcılar dün ABD enflasyon verisini takip etti. Asya borsaları, Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla ilgili kaygıları arttırmasıyla düştü.

Dolar, ABD Ağustos ayı tüketici fiyatlarının beklentilerin altında gelmesinin ardından Fed'in varlık alımlarını bu yıl içinde azaltmaya başlaması konusunda soru işaretlerinin oluşmasıyla başlıca para birimleri karşısında son dönemde gördüğü işlem aralığında seyretti.

Bir haftadır 92.3-92.9 aralığında seyreden dolar endeksi dünkü seviyesinden çok az bir değişimle 92.632 seviyesinde kaldı.

TCMB'nin çekirdek enflasyona odaklanmasıyla birlikte faiz indiriminin yaklaştığı endişeleriyle geçen hafta 8.50'nin üzerine yükselen dolar/TL ise 8.4'e doğru düşüşünü sürdürüyor.

DÖVİZDE SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 08.57'de 8.4400/8.4500 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 9.9634/9.9761, sepet bazında TL 9.2017/9.2132 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün kapanışta 372/376 baz puan seviyesinden kapandı.

Geçen haftaya 8.27'li seviyelerden başlayarak doların küresel bazda değer kazanmasına paralel yükselen dolar/TL, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz indirimlerine kapıyı aralayan Çarşamba günkü konuşmasının ardından 8.5185'e kadar yükselmişti.

Kavcıoğlu ay başında yatırımcı toplantısında da enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütüne atıf yapmamış ve yatırımcılarda faiz indirimlerinin yaklaştığı izlenimini uyandırmıştı.

Kavcıoğlu, geçen haftaki konuşmasında TCMB'nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade etmişti.

TCMB'nin 23 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yapması ihtimaller arasına girerken yatırımcılar PPK kararını artık daha yakından izliyorlar. Bankanın bu ay geçmiş PPK metinlerinde yer alan ifadeleri belirgin değiştirmesine kesin gözüyle bakılırken %20'ye yaklaşan enflasyona rağmen faiz indirim yapıp yapmayacağı ise hâlâ net kestirilemiyor.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler Kasım veya Aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi.