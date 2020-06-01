Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte rakamlar

01 Haziran 2020 Pazartesi, 10:17

Geçen haftayı 6.8240'ta tamamlayan Dolar/TL yeni haftaya 6.81'de başladı. Kur daha sonra 6.79'a indi.

Kur Mayıs ayı başında 7.26 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş, swap görüşmelerine dair haber akışı kurun zirveden düşüşünde etkili olmuştu.

Uzun süre 6.80 civarında dalgalanan kur geçen hafta artan risk iştahıyla 6.69'a kadar çekilmiş ancak kalıcı olamamıştı.

Işık FX bir notunda swap anlaşmasına yönelik bir haber gelmesinin TL'de değer kazancına neden olacağını söyledi. Notta "Kur tarafında son zamanlardaki satıcılı seyirle beraber 6.8000-6.8400 bant aralığını takip ediyoruz. Bu noktalarda yaşanabilecek kırılımlar hareketliliğin seyri açısından önemli olacaktır.

6.8000 altında en az iki günlük kapanışlar görmemiz halinde satış yönlü işlemler derinlik kazanabilir 6.7000 seviyeleri hedef haline gelebilir. Nitekim bu durum için son zamanlarda gündemde olan Swap anlaşmasına yönelikte pozitif gelişmeler görmemiz gerekecektir. Aksi durumda 6.8400 direnç seviyesi alış yönlü işlemlerin hız kazanabilmesi için önemli bir direnç bölgesidir. Bu seviyenin geçilmesi halinde ise; 6.8700, 6.9000, 6.9250 ve 6.9500 seviyeleri gündeme gelebilir." değerlendirmesine yer verildi.

Bu hafta yurt içi ve yurt dışı piyasalarda veri akışı yoğun, içeride bugün imalat PMI Endeksi açıklanacak, endeks Nisan ayında koronavirüs etkisiyle 33.4 olarak 2008'den beri en düşük seviyeye gerilemişti.

Yine bu hafta Mayıs ayı enflasyon verisi takip edilecek. Yurt dışında da ABD tarım dışı istihdam verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenecek, AMB'nin parasal genişleme programını artırması bekleniyor.