Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son rakamlar

15 Haziran 2020 Pazartesi, 09:48

Geçen hafta yüzde 0.6 artarak 2. haftayı da yükselişle tamamlayan Dolar/TL yeni haftaya 6.81'de yatay seyirle başladı.

Dolar küresel ölçekte değer kazanıyor, Endonezya rupisi hariç tüm gelişen ülke para birimleri de bu sabah itibariyle dolar karşısında değer kaybediyor..

Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Paneli'ndeki yarıyıl sunumu takip edilecek.

Haftanın devamında İngiltere ve Japonya dahil birçok Merkez Bankası'nın faiz kararı da izlenecek.

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge Bloomberg HT'ye "geçen hafta Fed kararı sonrası risk iştahında düşüş gözlemiştik, Asya'da vaka artış haberleriyle de risk iştahı düştü. Bu hafta ikinci dalgayla ilgili negatif haber akışı piyasalarda etkili olacak, Powell'ın sunumu da önemli olacak" yorumunu yaptı.

Info Yatırım Araştırma Uzmanı Yunus Şahin de doların küresel ölçekte değer kazandığını hatırlatarak "Sadece güvenli liman olarak görülen Japon yeni pozitif ayrışıyor, dolar/TL 6.85'lere doğru deneme yapabilir ama kurun diğer para birimlerine göre daha yatay görüntü sergilemesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.