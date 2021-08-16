Dolarda Fed etkisi: Dolar ne kadar oldu? (16 Ağustos 2021)

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:21

Bugün piyasalarda Hazine'nin 2 yıllık sabit kuponlu ve 5 yıllık TLREF endeksli, Temmuz ayı bütçe gerçekleşmeleri takip edilecek.

Öte yandan piyasalarda otomotivdeki vergi matrah artışlarının TÜFE'ye ve TCMB politikalarına etkisi de piyasalarda takip edilmeye devam ediliyor.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI ARDINDAN GELDİ



TCMB politika faizini beklendiği üzere yüzde 19'da sabit tutarken, enflasyonda belirgin düşüşe kadar para politikası için "mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği" taahhütünü de korudu. TCMB kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ağustos sonrasını işaret eden düşük faiz çağrısı ardından geldi.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL enflasyonun politika faizi düzeyine yaklaşması ve bu yükselişe rağmen Erdoğan'ın düşük faiz çağrısını tekrarlaması ardından 8.3'ten 8.68'e kadar yükselmiş PPK kararı ardından ise 8.5'ye doğru gerilemeye başlamıştı.

Dolar/TL bu sabah saat 08.49'da 8.5200/8.5300 seviyesindeydi. Euro/TL 10.0434/10.0564, sepet bazında TL 9.2817/9.2932 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 381/386 baz puan seviyesinde.

İNDİRİM MESAJI VERMEDİ



Yatırımcılar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faizlerin önümüzdeki dönemde düşeceğine yönelik açıklamasının ardından TCMB'nin bu ay olmasa da önümüzdeki ay ya da aylar için metin değişiklikleri ile bir indirim mesajı verip vermeyeceğini izliyordu. Ancak geçen hafta TCMB bu çağrıya rağmen PPK'da indirim mesajı vermedi.

Bankacıların TCMB'nin son enflasyon raporunda yayımladığı grafiklerden çıkarımları, enflasyonun yüzde 18.95'e yükselmesinin ardından takip eden aylarda da yüksek seyredeceği ancak Kasım ve Aralık aylarında düşüşe geçeceği şeklinde. Bu düşüşe yönelik beklentilerin giderek azalması da faiz indiriminin ötelenmesi beklentisi olarak piyasaya girmişti.

Birçok bankacı anketlere ve TCMB'nin açıklamalarına göre bankanın en erken Kasım ayında ya da 2022'de faiz indirime gitmesi gerektiği konusunda hemfikir. Ancak Erdoğan'ın çağrısının daha erken bir indirime işaret edebileceğini de göz önüne alan bankacılar bu indirimin enflasyon gelişmelerine göre en erken ne zaman gerçekleşebileceğini de tahmin etmeye çalışıyorlar.

OTOMOBİL FİYATLARININ ETKİSİ

Öte yandan araç satışında ÖTV'ye esas olan matrah sınırları artırılması ardından ekonomistler sektörde fiyatların nasıl değişeceğini enflasyona etki için takip ediyorlar.

Otomobilin TÜFE içindeki ağırlığı yüzde 7.2 ile oldukça yüksek bir düzeyde. Sektör yetkilileri geçen hafta alınan kararla son aylarda ivme kaybeden satışların bir miktar artmasını, fiyatlarda bir miktar düşüş olabileceğini bekliyor.

Ekonomistlerin hesaplamaları TÜFE'ye etkinin 50 ile 100 baz puan bandında yaşanabileceğini, sektörün fiyatlama davranşlarının belirleyici olacağını düşünüyorlar.

1 PUAN DÜŞÜŞ GETİREBİLİR



Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Otomobilde vergi değişiklikleri aslında piyasa için çok önemli çünkü kararın TÜFE'ye etkisi büyük olacak. Bu adım Hazine'nin bütçe gelirinden vazgeçerek yıllık enflasyona sektör desteğiyle 1 puan düşüş getirebilir. Baktığımızda Hazine'nin yıl için hedeflediği oto vergi gelirlerini de bu indirime rağmen aşacağı kesin" dedi ve ekledi:

"Piyasanın bu konuda merak ettiği husus ise TCMB'nin bu indirimi kısa vadede bir faiz indirimi için kullanıp kullanmayacağı sorusunun yanıtı. Hazine tütün alkol ve birçok kalemi 2021'de vergi artırmayarak geçirdi ve enflasyona ciddi yardımlarda bulundu. Son katkı sayesinde yüzde 19 tartışması azalacaktır. Bu nedenle TCMB'nin yorumu merak edilen bir konu."

FED TAKİP EDİLECEK

Hükümetin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği vergi ve fiyat artışlarını bu yıl sadece enflasyona etkisi olmayacak alanlara yönlendirmiş ve bazı istisnalar haricinde hükümet vergi gelirlerinden vazgeçerek sene başından beri dezenflasyon sürecine belirgin destek sağladı.

Küresel piyasalarda dolar Cuma günü son yedi haftada yaşanan en sert düşüşü kaydettikten sonra bugün benzer para birimleri karşısında bir haftanın en düşük seviyesine yakın seyretti.

ABD'de tüketici güven endeksinde yaşanan sert düşüş ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında beklenenden daha erken sıkılaşmaya gideceği yönündeki tahminleri bozdu. Piyasalarda yarın açıklanacak ve tüketicilerin davranışlarına dair ipuçları vermesi beklenen ABD perakende satışlar verisi yakından takip edilecek.

TALİBAN DA GÜNDEMDE



Öte yandan Afganistan'da Taliban'ın neredeyse tüm ülke genelinde hakimiyet kurması ve hükümetin düşmesinin olası jeopolitik etkileri ve bunun bölgedeki siyasi istikrar için ne anlama geldiği konusunda belirsizlik söz konusu. Konunun Türkiye'ye yansıması da piyasalarda takip ediliyor.