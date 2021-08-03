Finans Profesörü Özgür Demirtaş gerçek enflasyonu açıkladı!

03 Ağustos 2021 Salı, 16:22

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 1,80 yükselirken, yıllık bazda yüzde 18,95 olarak gerçekleşti.

Finans Profesörü Özgür Demirtaş, enflasyonda yaşanan artışlarının gıda fiyatlarına yansımasını Twitter hesabından ”Eylül Ekim gibi üretici enflasyonu biraz daha yukarı çıkar” notunuyla paylaştı. Prof. Demirtaş; 1 yılda ayçiçek yağının yüzde 60, tavuk eti ve margarinin yüzde 56, mısırözü yağının yüzde 51, balığın yüzde 37, mercimeğin ise yüzde 35 fiyatının arttığını yazdı.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:







