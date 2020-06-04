Dolarda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7560 liradan, Avro 7,5770 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,7540 liradan alınan dolar, 6,7560
liradan satılıyor. 7,5750 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,5770 lira
olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7430 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 7,5650 lira olmuştu.
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