Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7560 liradan, Avro 7,5770 liradan güne başladı.

AA
04 Haziran 2020 Perşembe, 09:17
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Serbest piyasada 6,7540  liradan alınan dolar, 6,7560 liradan satılıyor. 7,5750 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,5770 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7430 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 7,5650 lira olmuştu.

 



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