Dolarda son durum

11 Haziran 2020 Perşembe, 09:21

Serbest piyasada 6,7850 liradan alınan dolar, 6,7870 liradan satılıyor. 7,6960 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,6980 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7910 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 7,7190 lira olmuştu.