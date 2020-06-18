Dolarda son durum
Dolar 6,8520 liradan, Avro ise 7,7120 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı'da 6,85 liradan alınan dolar, 6,8520 liradan, 7,71 liradan alınan Avro ise 7,7120 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,85 liradan, Avro ise 7,68 liradan satılmıştı.
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