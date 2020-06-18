Dolarda son durum

Dolar 6,8520 liradan, Avro ise 7,7120 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2020 Perşembe, 09:23
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İstanbul Kapalıçarışı'da 6,85 liradan alınan dolar, 6,8520 liradan, 7,71 liradan alınan Avro ise 7,7120 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,85 liradan, Avro ise 7,68 liradan satılmıştı.



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