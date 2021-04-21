Dolarda son durum
Dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını sıkılaştırmada yavaş davranacağına işaret eden açıklamaların yanında, küresel toparlanmanın yavaşlayacağını gösteren pandemi gelişmelerinden sonra geriledi.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde; dolar en düşük 8.0986 lira ve en yüksek 8.1273 lirayı gördükten sonra, 8.12 – 8.13 lira aralığında, avro (euro) en düşük 9.7531 lira ve en yüksek 9.7957 lirayı gördükten sonra, 9.79 – 9.80 lira aralığında seyrediyor.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,357 ve 1,385 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.87 düşüşle 1,365.27 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.40, BIST Mali Endeks yüzde 0.51, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.65 eksideydi.
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