Dolarda son durum

21 Nisan 2021 Çarşamba, 09:39

Döviz piyasalarındaki işlemlerde; dolar en düşük 8.0986 lira ve en yüksek 8.1273 lirayı gördükten sonra, 8.12 – 8.13 lira aralığında, avro (euro) en düşük 9.7531 lira ve en yüksek 9.7957 lirayı gördükten sonra, 9.79 – 9.80 lira aralığında seyrediyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,357 ve 1,385 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.87 düşüşle 1,365.27 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.40, BIST Mali Endeks yüzde 0.51, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.65 eksideydi.