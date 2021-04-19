Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'kripto para' uyarısı: Batacak

19 Nisan 2021 Pazartesi, 14:12

Kripto paralara olan ilgi tüm dünyada her geçen gün daha da arttıyor. Sosyal medya hesabından 'kripto para' piyasasına ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, daha öncede bir çok kez ifade ettiği gibi kripto paraların yatırım tavsiyesi olamayacağına dikkat çekti.

'YÜZDE 90'I BATACAK'

Demirtaş, ''Elbette 1000 kere söylediğim şeyi tekrar etmeye gerek yok, yatırım tavsiyesi değildir. Unutmayın, bu coin veya tokenların yüzde 90'ı batacak'' ifadelerini kullandı.