Piyasa değeri 1 trilyon doları geçen 5 şirket belli oldu

29 Haziran 2021 Salı, 16:35

Sosyal medya devi Facebook, pazartesi günü borsa kapanış değerine göre 1 trilyon dolar piyasa değerini geçti.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki açılan tekel davası Facebook lehine sonuçlanınca şirketin hisseleri yüzde 4'ten fazla değer kazanmıştı.

Hisse başına 355.64 dolarla günü kapatan Facebook böylece trilyonerler kulübüne girmiş oldu. İlk kez 2012 yılında 104 milyar dolar değerlemeyle borsaya açılan Facebook 9 yıl içerisinde değerini 10 katlamış oldu.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in serveti de 5 milyar dolar artarak 128 milyar dolara yükseldi. Bu artış Zuckerberg'i dünyanın en zengin 4. kişisi haline getirdi.

ABD merkezli teknoloji devlerinden oluşan trilyonerler kulübünün şimdilik 5 üyesi bulunuyor.

İşte o 5 şirket;

Apple: 2 trilyon 249 milyar dolar

Microsoft: 2 trilyon 24 milyar dolar

Amazon: 1 trilyon 727 milyar dolar

Alphabet Inc (Google’ın çatı kuruluşu): 1 trilyon 668 milyar dolar

Facebook: 1 trilyon 8 milyar dolar