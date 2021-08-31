Dolarda son durum: (31 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu?)

31 Ağustos 2021 Salı, 09:37

Yatırımcılar TL'nin seyri açısından bu hafta yayımlanacak olan yurtiçi büyüme, enflasyon ve ABD yayımlacak olan istihdam verisini izleyecekler.

Dolar endeksi geçen hafta Cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın yıl sonuna kadar varlık alımlarının azaltılabileceğini söylemesi, faiz artırımları hakkında ise sinyal vermemesinin ardından geriledi. Yatırımcılar alımların daha erken bir tarihte azaltılabileceğini tahmin ediyordu.

Dolar belli başlı tüm para birimleri karşısında konuşmanın ardından değer yitirirken bugün yüzde 0.15 düşüşle iki haftanın en düşük seviyesi olan 92.590 düzeyindeydi.

Dolara yön verici olarak Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi izlenecek.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bu sabah saat 08.51'de 8.3650 seviyesindeydi. Euro/TL 9.8770, sepet bazında TL 9.1238/9.1291 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün 4 baz puan düşüşle 363/373 baz puan seviyesinden kapandı.

BIST-100 endeksi ise Cuma günü %0.67 yükselişle iki buçuk ayın en yüksek seviyesine yakın olan 1,458.23 puandan kapandı.

Bugün yayımlanacak veriler arasında yurtiçinde saat 10.00'da TÜİK tarafından yayımlanacak olan Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri bulunuyor.

Haftanın geri kalanında ise Çarşamba günü ikinci çeyrek gayrı safi yurtiçi hasıla (GSHY), Ağustos ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Ağustos İstanbul enflasyonu, büyük ihtimalle Ağustos ayı dış ticaret verileri ve Cuma günü Ağustos ayı ülke geneli enflasyon verileri izlenecek.

Bu hafta yurtdışında Çarşamba yayımlanacak olan ABD ISM endeksleri ile Cuma günü yayımlanacak olan ABD Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.

GÜÇLENEN BÜYÜMENİN EKONOMİYE ETKİSİ İZLENİYOR

Dolar/TL'de düşüşe destek veren unsurlar arasında turizmdeki canlı seyirle yaşanan düşük cari açık beklentisi ve doların başlıca para birimleri karşısında değer kaybetmesi yer alırken, iç piyasada para politikasına ilişkin endişeler TL üzerinde değer kaybı riski yaratan unsurlar olmaya devam ediyor.

Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme kaydetmesi enflasyon, dolayısıyla faizler ve para politikasının seyri hakkında endişeleri beraberinde getiriyor.

Reuters anketlerine göre ekonominin ikinci çeyrekte %20'nin üzerinde büyümesi beklenirken, ekonomistler enflasyonun ise yüzde 18.7 ile politika faizi olan yüzde 19'a yakın kalmaya devam edeceğini tahmin ettiler.

Özellikle pandemi sonrası imalat sanayindeki güçlü seyire hizmetler sektörünün de eklenmesi ve pandeminin yarattığı baz etkisiyle büyüme daha da hızlanabilir.

Büyümedeki belirgin revizyonlar ise enflasyonda beklenen düşüşü ötelerken iki yılın zirvesi olan yüzde 18.95'ten daha da yüksek bir enflasyon oluşması ihtimaller dahilinde.

Analistler 2020 boyunca negatif etki yaratan dış talebin 2021'de yerini canlı bir seyre bırakmasının dengeli büyüme için önemine dikkat çekerken iç talepteki canlı seyrin ise enflasyonda artış olarak yansıyacak etkilerine dikkat çekiyorlar.