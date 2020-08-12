Dolar/TL'de yükseliş yüzde 1'i aştı

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:01

Geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyerek 7 seviyesinin üzerine tırmanan Dolar/TL kuru rekor kırmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite azaltıcı önlemlerinin etkisiyle düşmüştü.

Dolar/TL kuru Çarşamba günü yeniden yükseldi. Kur saat 10:45'te 7.32'li seviyelerden işlem gördü.

TCMB, Salı günü de haftalık repo ihalesi açmadı. Ayrıca piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini bugün itibarıyla sıfırladığını bildirmişti.

Londra'da Societe Generale gelişen piyasalar stratejisti Phoenix Kalen, Bloomberg Television'a yaptığı olası bir faiz indiriminin kura etkisine ilişkin dünkü değerlendirmesinde Türkiye'nin gelişen piyasalar arasında en düşük reel politika faizini verdiğinin altını çizmişti.

Kalen, Bloomberg Television'a yaptığı değerlendirmede faizlerin daha da düşmesi durumunda kur üzerinde çok daha fazla baskı olabileceğini söyledi.