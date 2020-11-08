Dolaşımını artır kilo ver

08 Kasım 2020 Pazar, 07:00

Kan, vücudunuzun otobanı gibidir. Kalbinizden beyne, kaslarınıza ve cildinize kadar her şeye besin ve oksijen taşır.

Sağlıklı bir diyet, dolaşımınızı veya kan akışınızı optimize etmenin bir yoludur. Egzersiz, sıvı alımı, kilo yönetimi ve sigara içmeme ile birlikte bazı yiyecekler dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bir dahaki sefere markete gittiğinizde, bu ürünleri alışveriş sepetinize eklemeyi unutmayın.

Kırmızı biber

Kırmızı biber, yemeğinizi renklendirmekten daha fazlasını yapar. Kapsaisin adı verilen bir bileşik sayesinde, kırmızı biber atardamarlarınızın iyi çalışmasına yardımcı olabilir. Ayrıca kan damarlarınızdaki kasları gevşetmeye yardımcı olabilir, böylece kan kolayca akışına devam eder ve bu kan basıncınız için iyidir.

Pancar

Bu kök sebze, vücudunuzun nitrik okside dönüştürebileceği nitrat açısından zengin bir besindir. Nitrik oksit, kan damarlarınızı doğal olarak gevşetmenize ve doku ve organlarınıza kan akışını iyileştirmeye yardımcı olur. Araştırmalar, pancar suyunun da sistolik kan basıncınızı (kan basıncı ölçümündeki ilk sayı) düşürebileceğini göstermektedir.

Orman Meyveleri

Kan damarlarınız için özellikle iyi olan antosiyanin de dahil olmak üzere antioksidanlar açısından zengindirler. Bu, koyu renkli tonu kırmızı ve mor ürünlere veren bileşiğin adıdır. Antosiyanin, atardamarlarınızın duvarlarını hasardan korumaya ve sertleşmelerini önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca antosiyanin, kan basıncınızı düşürmeye yardımcı olan nitrik oksit salınımını teşvik eder.

Yağlı balık (Somon/Sardalya)

Balığın kalbiniz için neden iyi olduğunu her zaman merak ettiyseniz, işte bir neden. Somon, uskumru, alabalık, ringa balığı ve pisi balığı gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleriyle doludur. Araştırmalar, bu bileşiklerin dolaşımınız için iyi olduğunu göstermektedir. Balık yemek sadece dinlenme tansiyonunuzu düşürmez; atardamarlarınızın açık ve tıkanmamış kalmasına da yardımcı olabilir.

Nar

Narın içindeki minik sulu kırmızı taneler, besin maddeleri, özellikle antioksidanlar ve nitratlarla doludur. Bunlar dolaşımınızı artırabilir. Ve kan damarlarınızı genişletir ve kan basıncınızı düşürürler. Bu, kaslarınıza ve diğer dokularınıza daha fazla oksijen ve besin aktarıldığı anlamına gelir. Ve aktif insanlar için, daha fazla kan akışı da bir performans artışı sağlayabilir.

Sarımsak

Sarımsak, vampirleri uzak tutmaktan daha fazlası için iyidir. Kan damarlarınızın gevşemesine yardımcı olan allisin adı verilen bir kükürt bileşiği içerir. Araştırmalar, sarımsak açısından zengin beslenen insanlarda kanın daha verimli aktığını göstermektedir. Bu, kalbin kanı vücutta hareket ettirmek için çok çalışmak zorunda olmadığı anlamına gelir ve bu da kan basıncınızı düşürmenize yardımcı olur.

Ceviz

Ceviz, özellikle yağlı tohumlar içinde kn dolaşımını en pozitif etkileyenlerin biridir. Bu kırışık kabuklu yemişler, kanın düzgün hareket etmesine yardımcı olabilecek bir tür omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit açısından zengindir. Araştırmalar, 8 hafta boyunca düzenli olarak ceviz yemenin kan damarı sağlığını iyileştirdiğini, bu damarların elastik kalmasına yardımcı olduğunu ve kan basıncını düşürdüğünü göstermektedir.

Üzüm

Atardamarlarınızın sağlıklı kalmasına ve kan akışının iyileştirilmesine yardımcı olan harika bir meyvedir. En önemli özelligi, tatlılığı doğaldır. Araştırmalar, üzümdeki antioksidanların kan damarlarını genişletmeye ve daha verimli çalışmaya teşvik ettiğini bulmuştur. Ayrıca üzümler, kandaki iltihaplanmayı ve kanı yapışkan hale getirebilecek diğer molekülleri de azaltır ve bu da dolaşımı daha düzenli yapar.

Zerdeçal

Altın sarısı baharat, büyük ölçüde zerdeçalda bulunan bir bileşik olan kurkumin sayesinde iltihaplanma önleyici özellikleriyle bilinir. Araştırmalar, kurkuminin kan damarlarınızı genişletmeye yardımcı olabilecek nitrik oksit üretimini artırabileceğini göstermektedir. Bu da kanın akmasını ve kaslarınıza ve diğer dokulara ulaşmasını kolaylaştırır.

Dolaşımın sağlıklı olması vücudumuzun üretim santralının dogru enerjiye dönüşmesinin başka bir göstergesidir.

Suyu doğru içmek ve tuzu doğru kullanmak da bu santralın en iyi kaynaklarındandır.