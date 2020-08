Donald Trump ve oğluna" mal varlıklarını manipüle ettiği" gerekçesiyle dava açıldı

25 Ağustos 2020 Salı, 11:22

ABD Başkanı Donald Trump’a, 'kredi güvencesi sağlamak ve ekonomik, vergi avantajları sağlamak amacıyla malvarlığının değerini manipüle ettiği’ iddiasıyla, oğlu Eric Trump’a ise soruşturma sürecinde ‘iş birliği yapmamakla’ suçlayarak New York Başsavcılığı tarafından dava açıldı. New York Başsavcısı Letitia James’in mahkemeden Trump'ın şirketini, Eric Trump ve dosyada adı geçen diğer kişileri ifade vermeye çağırmasını istediği öğrenildi.

DAVA KAPSAMINDA 4 GAYRİMENKUL İNCELENİYOR

ABD medyasındaki haberlere göre, dava kapsamında Trump’a ait dört farklı gayrimenkul inceleniyor. Bunların arasında 2015 yılında 21.1 milyon dolarlık vergi kesintisi için kullanıldığı iddia edilen Seven Springs Estate’in yanı sıra New York’taki Trump International Hotel, Chicago’daki Trump Tower ve Los Angeles'taki Trump National Golf Club bulunuyor. New York Başsavcısı James, yaptığı yazılı açıklamada, “Trump'ın şirketi aylardır, mali anlaşmalarıyla ilgili yürütülen yasal soruşturmadan kanıtları kaçırma çabasıyla temeli olmayan çok sayıda iddia ortaya attı. Belgeleri durdurdular, sakladılar ve görgü tanıklarına, Eric Trump dahil, yeminli ifade vermeyi reddetmelerini söylediler” ifadelerini kullandı.