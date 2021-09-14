Dortmund, İstanbul'a geldi; "Merhaba Beşiktaş"
Beşiktaş ile karşılaşacak Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, İstanbul'a ulaştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında çarşamba günü Beşiktaş ile karşılaşacak Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, İstanbul'a geldi.
Almanya'nın Dortmund kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ve yöneticilerin de bulunduğu sarı-siyahlı kafile, buradan konaklayacağı otele geçti.
Dortmund ekibinin kafilesinde Beşiktaş ile gençler liginde mücadele edecek takım da yer aldı.
Öte yandan Borussia Dortmund'un sosyal medya hesabından "Merhaba Beşiktaş" mesajı paylaşıldı. Beşiktaş Kulübü de bu mesaja, Almanca "Hoş geldiniz" şeklinde karşılık verdi.
Beşiktaş-Borussia Dortmund karşılaşması, çarşamba saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak.
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