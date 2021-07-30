Dorukhan Toköz’ün Trabzonspor'a maliyeti belli oldu

30 Temmuz 2021 Cuma, 08:35

Trabzonspor, serbest statüde yer alan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Dorukhan komisyon hariç Trabzonspor'dan ilk yıl için 16 milyon TL alacak. 4 yıllık maliyet ise 70 milyonu geçecek.

Dorukhan Beşiktaş'tan ayrılmış, Galatasaray, Fenerbahçe ve Espanol ile anlaşamamıştı. Dorukhan'ın menajerliğini ise tartışmalı bir isim olan Ahmet Bulut yapıyor.



Bordo-mavili ekibin transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:



"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2021/22 futbol sezonu için 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 7.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2024/25 futbol sezonu için 10.000.000.-TL garanti ücret ve 10.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5’i ödenecektir."



