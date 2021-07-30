Dorukhan Toköz’ün Trabzonspor'a maliyeti belli oldu
Trabzonspor ile anlaşan 25 yaşındaki orta saha Dorukhan Toköz'ün bordo-mavililerde alacağı ücret belli oldu.
Trabzonspor, serbest statüde yer alan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Dorukhan komisyon hariç Trabzonspor'dan ilk yıl için 16 milyon TL alacak. 4 yıllık maliyet ise 70 milyonu geçecek.
Dorukhan Beşiktaş'tan ayrılmış, Galatasaray, Fenerbahçe ve Espanol ile anlaşamamıştı. Dorukhan'ın menajerliğini ise tartışmalı bir isim olan Ahmet Bulut yapıyor.
Bordo-mavili ekibin transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2021/22 futbol sezonu için 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.
Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 7.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.
Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2024/25 futbol sezonu için 10.000.000.-TL garanti ücret ve 10.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5’i ödenecektir."
Video Haberler
- Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi
- Denizden çıkan cisim tatilcileri korkuttu
- Yangın otellere yaklaştı, müşteriler tahliye ediliyor
- Trabzon’da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
- Şoförün dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu
- Daha önce denenmemiş uçuş gerçekleştirdiler
- Evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor
- Sıcak havada maske takmanın formülü
- Yılanla Muş'tan İstanbul'a kadar seyahat ettiler
- Mahsur kalan havyanları kurtarmak için seferber oldular
En Çok Okunan Haberler
- Tuğba Özay felç geçirdi
- YKS'de vahim tablo ortaya çıktı
- Manavgat'taki yangının çıkış anını anlattı, isyan etti
- Ziraat Bankası'na 'olası kısıtlamalar' yolda
- MSB’den ‘Cübbeli Amiral’ açıklaması
- 'Kılıçdaroğlu adaylık için 2 isimle görüşüyor' iddiası
- Manavgat'ta yangından iki gün önce ihale
- Aksoy Araştırma son anketini Cumhuriyet TV'de açıkladı
- Nurcu rektörden Atatürk'e hakaret
- ABD'de Covid-19 aşısı veya test zorunluluğu kararı