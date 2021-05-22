Dorukhan ve Rıdvan’a doğum günü kutlaması
A Milli Futbol Takımı oyuncularından Dorukhan Toköz’ün 25., Rıdvan Yılmaz’ın da 20. yaş günleri, Antalya’da kampında kutlandı.
A Milli Futbol Takımı oyuncularından Beşiktaşlı Dorukhan Toköz’ün 25., Rıdvan Yılmaz’ın da 20. yaş günleri, Antalya’da kampında kutlandı.
A Milli Futbol Takımı’nda Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz’ın doğum günleri Antalya kampında kesilen pasta ile kutlandı. Teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul ederek, kendileri için hazırlanan özel pastanın üzerindeki mumları söndüren Dorukhan ile Rıdvan, duydukları mutluluğu dile getirdi. Daha sonra iki oyuncu birbirlerine pasta ikram etti.
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