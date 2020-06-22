Dostları Türk Tiyatrosu’nun duayenini unutmadı

22 Haziran 2020 Pazartesi, 13:28

Enis Fosforoğlu'nun eşi Feride Fosforoğlu pandemi nedeniyle böyle bir anmayı tercih etti. Ayrıca bugün Fosforoğlu’nun “Buzlar Çözülmeden” adlı oyunu Büyükada Kent Konseyi bahçesinde saat 21.00’da gösterimde olacak.

Sanatçı geçen yıl 22 Haziran'da eşi Feride Fosforoğlu ile birlikte yaşadığı Büyükada'daki evinde hayata gözlerini yummuştu.