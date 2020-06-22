Dostları Türk Tiyatrosu’nun duayenini unutmadı
Türk Tiyatrosu’nun unutulmaz ismi Enis Fosforoğlu, hayata veda edişinin 1. yıldönümünde siyasetçi ve sanatçı dostlarınca anıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler Fosforoğlu hakkındaki düşüncelerini kısa videolarla paylaştı.
Enis Fosforoğlu'nun eşi Feride Fosforoğlu pandemi nedeniyle böyle bir anmayı tercih etti. Ayrıca bugün Fosforoğlu’nun “Buzlar Çözülmeden” adlı oyunu Büyükada Kent Konseyi bahçesinde saat 21.00’da gösterimde olacak.
Sanatçı geçen yıl 22 Haziran'da eşi Feride Fosforoğlu ile birlikte yaşadığı Büyükada'daki evinde hayata gözlerini yummuştu.
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