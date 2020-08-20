Dövizde hareketler sertleşti

20 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) bugün açıklayacağı yeni faiz kararı öncesi, dün mali piyasalarda inişli çıkışlı seyir yaşandı. Genel beklenti yüzde 8.25 olan politika faizinin yine “politik nedenler”le sabit tutulması olurken, farklı finansal araçlara vurgu yapılacağı tahmin ediliyor.

Ancak bu noktada Sesmir Başkanı Orhan Ökmen şu yorumu yaptı: “Politika faizini aynı seviyede tutarak, ortalama fonlama faizini yukarı yönlü baskılamaya ilişkin yürütülen parasal politikanın, TL’ye ulaşma maliyetini enflasyonun üzerine çıkarma etkisi fiilen sınırlı olduğu için, direkt olarak politika faizini artırmadan TL üzerindeki aşağı yönlü baskılar hafiflemeyecek.”

Ayrıca banka dün de ortalama yüzde 11.27 basit faizden 10 milyar TL fonlama sağladı. Bu gelişmeler ışığında, dün dolar 7.2226-7.3870 lira, Avro 8.5555-8.8106 lira aralığında çok inişli çıkışlı bir seyir izledi. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi da dalgalı bir seyirle günü yüzde 2.95 artışla kapattı.