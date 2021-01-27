DP'li Enginyurt'tan Erdoğan'a: "Ağamız bizimle kafa bulmaya devam ediyor”

27 Ocak 2021 Çarşamba, 17:21

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt; Ankara Simitçiler, Pideciler ve Çörekçiler Oda Başkanı Savaş Delibaş ve yönetimini ağırladı. Ziyarette açıklamalarda bulunan Cemal Enginyurt, "Ankara’da 880 tane üyesi olan derneğin, simitçinin, pidecinin 80 tanesi kapatmışsa ve kapatmayan da “Belki bir umuttur” diye faizle para alan, aldığı parayı da ödeyemeyen, vergisini ve SGK’sını yatıramayan, kira borcunu ödeyemeyen, bir umuttur diye bekliyor. Eğer süreç bir ay daha uzarsa Sayın Cumhurbaşkanımızın hiç dertlenmesine gerek yok. Kapalı esnaf kalmayacak. Çünkü esnaf bulamayacak. Durum oraya giderken maalesef hükümet sesimizi duymamaya devam ediyor” dedi.

“BİRİLERİ SOKAĞI DUYMAMAKTA ISRAR EDİYOR”

Sokaktan geldiğini, sokağı bildiğini ifade eden Cemal Enginyurt, sokağın sesi olmaya devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

“Birileri sokağı duymamakta ısrar ediyor. Birileri adeta bizimle dalga geçiyor. Hani bir laf vardı ya ‘Ağam benimle kafa buluyor’ diye birileri bizimle kafa buluyor. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki; ‘dostlarım bana dedi ki diyor kapanan iş yerleri var. Öyle bir şey yok’ diyor. Bende rakamlar var. Sayın Cumhurbaşkanı, sen de rakamlar yalan. Sendeki rakamlar seni kandırmak için verilmiş. Tıpkı 15 Temmuz’da darbeyi eniştenden duyduğun gibi tıpkı Merkez Bankası’nın kasasının boşaldığını Naci Ağbal’dan duyduğun gibi esnafın kapandığını da sen duyamadın. Öyleyse esnaf sana bunu duyurmak için gayret gösteriyor. Bari esnafın sesini dinle. Ankara’da 880 tane üyesi olan derneğin, simitçinin, pidecinin 80 tanesi kapatmışsa ve şu an da kapatmayan da ‘Ne olur acaba? Belki bir umuttur’ diye, ‘Şubat’ta açılır da işler düzelir’ diye faizle para alan, aldığı parayı da ödeyemeyen, vergisini ve SGK’sını yatıramayan, kira borcunu ödeyemeyen bir umuttur diye bekliyor. Eğer süreç bir ay daha uzarsa Sayın Cumhurbaşkanımızın hiç dertlenmesine gerek yok. Kapalı esnaf kalmayacak. Çünkü esnaf bulamayacak. Durum oraya giderken maalesef hükümet sesimizi duymamaya devam ediyor.”

“ADIM ATSAK VERGİ ALIYORSUN”

Üreticiden alınan vergileri ve zamları eleştiren Enginyurt şöyle konuştu:

“Enflasyon hesabı yaparken, asgari ücret hesabı yaparken simitçi aklına geliyor. Efendim diyor eskiden diyor asgari ücretle şu kadar simit alınırken şimdi diyor asgari ücretle bu kadar simit alınıyor. Alırsın tabi. Unun çuvalı 190 liraya çıkmış Asgari ücretle kaç çuval un alınıyor? Onun hesabını ver önce. Simitin hesabını zam yapmadan simitçiye beş yıldır aynı fiyatla simit sattır. Aynı fiyatla 5 yıldır pide sattır. Simitçi zam yaptığında valisi bakanı devreye girsin. Halkımızı düşünüyoruz zam yapamazsınız desin. Ekmeğiyle oynatmayız halkın desin. Ama simitçi Ayçiçek yağına üç ayda yüzde 40 zam versin. Simitçi, unun çuvalı 190 liraya çıksın bir yılda 65-70 liradan. Doğalgazı artır, elektriği artır, kirayı artır vergiyi artır. Ha bire vergi artırıyorsun. Adım atsak vergi alıyorsun. Ama karşılığını esnafa vermiyorsun. Demokrat Parti olarak biz hiç kimseden korkmadan yanınızda olmaya devam edeceğiz. Belki bu milleti korkutuyorlar. Çocuğunu işten atarız diyorlar. Memura seni sürgüne göndeririz diyorlar. İş yapanlara müfettiş yollarız diyorlar. Ama bize diyebilecekleri hiçbir şey yok. Biz bu milletin emrindeyiz.”