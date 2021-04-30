Dr. Ahmet İnal'dan 'tam kapanma' uyarısı: Galiba yanlış anladık; bu çok riskli bir durum

30 Nisan 2021 Cuma, 10:15

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan 'tam kapanma' başladı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, 17 günlük tam kapanma öncesi özellikle büyükşehirlerden tatil beldelerine ve köylere yoğun bir göç başladığını söyledi.

"MAALESEF TOPLUM OLARAK BİZ BUNU GALİBA YANLIŞ ANLADIK"

"Bu çok tehlikeli bir durum" değerlendirmesinde bulunan Dr. Ahmet İnal, şunları kaydetti: Herkesin mümkün mertebe bulunduğu yerde kalıp, bu hareketlenmeyi yapmadan kapanmaya girmemiz lazım ki 17 gün sonra bu vaka sayıları düşsün, aslında amaç bu. Maalesef toplum olarak biz bunu galiba yanlış anladık.

"BU ÇOK RİSKLİ BİR DURUM"

17 gün süre içinde ‘bir yere, tatil beldesine ya da köyümüze gidelim’ deniyor; bu çok riskli bir durum. Şu anda bu hareketlenmeyle beraber büyükşehirlerdeki vakaların diğer illere yayılmasını göreceğiz. Belki de bu 17 gün sonunda vaka sayılarını istediğimiz kadar da düşüremeyebiliriz. Maalesef bunu öngörmek zor değil.

"BAŞKA ŞANSIMIZ YOK"

O yüzden insanlarımızın bulunduğu yerde kapanmayı geçirmesinde fayda var. Maalesef bunu yapmak zorundayız. Başka şansımız yok. Çünkü vaka sayılarımız çok yüksek. Bu vakaları düşürmenin başka yolu yok. Vaka sayılarını düşürmek için kapanıp, evde kalmak gerekiyor.