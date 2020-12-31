Dr. Anthony Fauci: ABD, 2021 sonbaharında normale döner

31 Aralık 2020 Perşembe, 13:33

Dr. Anthony Fauci, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ile salgına yönelik video ile online toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Fauci, ABD'nin 2021 sonbaharına kadar "biraz normale" dönmesi için aşıların etkisiyle yeterli toplu Covid-19 bağışıklığına ulaşmasını öngördüğünü söyledi. Newsom Kaliforniya'da koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türünün görüldüğünü açıkladı.

DAHA FAZLA BULAŞICI

Newsom, Güney Kaliforniya'daki bir hastada son derece bulaşıcı koronavirüs türü B.1.1.7'nin tespit ediliğini söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Ancak California Halk Sağlığı Birimi, San Diego bölgesindeki bir hastanın bilinen bir seyahat geçmişi olmadığını söyleyerek yeni koronavirüs türünü toplum içinde yayıldığını öne sürdü.

MUTASYONA UĞRAMASI ŞAŞIRTMADI

Independent’ın haberine göre, Fauci koronavirüsün mutasyona uğramasına, "şaşırmadığını" ve yeni Covid-19 türünün görüldüğü ek vakaların büyük olasılıkla ülke çapında saptanacağını belirterek, bu tür virüslerin mutasyona uğramasının normal olduğunu söyledi.