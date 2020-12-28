Dr. Anthony Fauci: ABD, salgında en kötüyü henüz yaşamadı
ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkenin koronavirüs salgınında "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" konusunda uyarıda bulundu.
ABD'nin önde gelen doktorlarından Fauci, CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, "Endişemin nedeni Noel ve yeni yıl sonrası vakalarda artış olabileceği. Sonbahar sonu ve kışın başında vakaların eğilimine bakarsanız durum gerçekten çok rahatsız edici" dedi.
ABD'nin salgınla mücadelede çok kritik bir noktada olduğuna dikkati çeken Dr. Fauci, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın "en karanlık günler" endişesini kendisinin de taşıdığını söyledi.
ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ HAFTA DAHA KÖTÜ OLABİLİR
ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelede "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" konusunda uyaran Fauci, "Önümüzdeki birkaç hafta çok daha kötü olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Aralık, ABD'de salgının başından beri en fazla ölümün gerçekleştiği ay oldu ve 63 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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