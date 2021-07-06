Dr. Funda Furtun'dan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki

06 Temmuz 2021 Salı, 04:00

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki göstererek yayımlanan yönetmeliğin tüm meslektaşlar arasında hayal kırıklığı ve motivasyon kaybı oluşturduğunu söyledi.

Dr. Furtun, “Bu yönetmelik, aile hekimi olan doktorların tümünü ilgilendiren, çalışma koşullarını ve sözleşmelerin feshedilmesini düzenlemektedir. Yeni yayımlanan yönetmeliğin özeti cezai baskı ve tehdidin artırılması, ücretlerin azaltılmasıdır” dedi.

Dr. Funda Furtun, yönetmeliğin geri çekilmesi gerektiğini vurgulayarak “Tarafların görüşü alınarak yeniden düzenlenmelidir. Evrensel insan hakları ve çalışma hayatının gereği olarak bir sözleşme düzenlenecekse beklenen tarafların birlikte bu sözleşmeyi hazırlaması ve uzlaşmanın sağlanmasıdır. Demokratik hukuk devletinde hiçbir zaman bir sözleşme dayatılamaz” diye konuştu.