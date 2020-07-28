Dr. Uğur Cilasun yaşamını yitirdi
Türk Tabipleri Birliği eski Genel Sekreteri Dr. Uğur Cilasun yaşamını yitirdi.
Türk Tabipleri Birliği (TBB) Merkez Konseyi, Dr. Uğur Cilasun'un yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Cilasun, yarın Ankara’da Kocatepe Camii’nde ikindi namazını takiben gerçekleştirilecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek.
TTB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"1986-1988 dönemi Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Uğur Cilasun’u kaybettik. Dr. Uğur Cilasun, 29 Temmuz 2020 tarihinde Ankara’da Kocatepe Camii’nde ikindi namazını takiben gerçekleştirilecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek.
Dr. Uğur Cilasun’un kaybından duyduğumuz derin üzüntüyü dile getiriyor, ailesi, yakınları ve tüm hekim camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."
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