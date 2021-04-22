DSİ'nin Kuzey Kıbrıs Su Temin Projesi kapsamında KKTC'de bulunan proje müdürlüğünün görev süresi uzatıldı.

22 Nisan 2021 Perşembe, 08:16

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Kuzey Kıbrıs Su Temin Projesi kapsamında merkezi Lefkoşa'da bulunan KKTC Proje Müdürlüğünün görev süresi 7 Eylül 2031'e kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, DSİ'nin Kuzey Kıbrıs Su Temin Projesi kapsamında dış temsilcilik niteliği taşımayan, geçici yurt dışı teşkilatı olarak 10 yıllık proje süresiyle sınırlı olacak şekilde kurulan ve teşkilat merkezi Lefkoşa yer alan KKTC Proje Müdürlüğünün görev süresi 7 Eylül 2031'e kadar devam edecek.



