DSÖ: Bir haftada 4 milyon insan koronavirüse yakalanıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm dünyada kaydedilen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının geçen hafta yaklaşık 4 milyon arttığını açıkladı.
DSÖ’nün verilerine göre 23-29 Kasım tarihleri arasında dünya çapında toplam 3 milyon 935 bin 330 yeni koronavirüs vakası tespit edildi ve 69 bin 916 ölüm gerçekleşti. Önceki yedi günlük dönemde ise 4 milyon 60 bin 891 vaka ve 67 bin 221 ölüm bildirilmişti.
DSÖ, son zamanlarda görülen hafif düşüşe rağmen küresel enfeksiyon oranının yüksek kaldığını söylüyor. Ancak ölüm oranı artmaya devam ediyor.
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