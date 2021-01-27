DSÖ, Çin'in geliştirdiği Covid-19 aşılarını değerlendirmeye aldı

27 Ocak 2021 Çarşamba, 16:13

DSÖ’den bir ekibin, Çin şirketlerinin ürettiği Covid-19 aşılarının, potansiyel acil kullanım listesine dahil edilmeden önce uluslararası kalite üretim uygulamalarına uyumu değerlendirmek için şirketlerle çalışma yürüttüğü ifade edildi.

Yişin, "Aşılama programı sorunsuz bir şekilde ilerliyor ve aşı olmak isteyenlerin sayısı artıyor" açıklamasında bulundu. Zıng, yüksek risk altındaki kişiler ile sağlık çalışanlarına aşılamada öncelik verildiğini ifade etti.

Çin, Sinovac ve Sinopharm aşılarının tedariki için en az 24 ülke ile anlaşma yapmıştı.

ÇİN’DE KORONAVİRÜSÜN SON DURUMU

Çin ana karasında son 24 saatte 20'si yurt dışı kaynaklı 75 yeni Covid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Çin'de bugüne kadar 89 bin 272 vaka tespit edilirken, 82 bin 774 kişi iyileşti. Ülkede toplam ölü sayısı 4 bin 636'ya yükseldi.