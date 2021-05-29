DSÖ’den açıklama: Süreç 'siyaset tarafından zehirlendi'

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:06

DSÖ yaptığı açıklamada, koronavirüsün kökenini bulma çalışmalarının "siyaset tarafından engellendiğini" belirtti. Bilim insanlarının gizemi çözmek için yürüttükleri çalışmalarda mesafeye ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

DSÖ Acil Durum Komitesi Başkanı Michael Ryan, “Bilimi siyasetten ayırmaya ve düzgün, pozitif bir ortamda cevabı bulma yolunda çalışmalara devam edilmesini talep ediyoruz. Bütün bu süreç, siyaset tarafından zehirleniyor” dedi.

GRİBE BENZEYEN HASTALIK İDDİASI

DSÖ, koronavirüsün kökeninin yeniden ve daha derin araştırılması konusunda baskılarla karşı karşıya. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden, ABD istihbarat komitesinden virüsün Çin’de ilk olarak bir hayvan pazarında mı yoksa laboratuvar kazası olarak mı oluştuğunun araştırılmasını talep etmişti.

Bu karar Washington’daki bir istihbarat raporunda, Vuhan’da bulunan Viroloji Enstitüsü’nde üç araştırmacının 2019 yılının kasım ayında gribe benzeyen bir hastalık nedeniyle hastanelik olduğunun yer alması üzerine verilmişti.

DSÖ üye ülkelerinin gerçekleştirdiği toplantıda, örgütün gizemi çözmek için atacağı adımlar konusundaki açıklık konusunda baskı yapılmış, bu gizemin çözülmesi gelecekteki olası pandemilerin önüne geçmenin bir yolu olduğu belirtilmişti.

DSÖ sözcüsü Fadela Chaib konuya ilişkin cuma günü yaptığı değerlendirmede, “Teknik ekip, bundan sonraki çalışmalar için bir teklif hazırlayacak ve genel müdüre sunacak. Müdür de üye ülkelerle atılması gereken adımlar hakkında konuşacak. Bir zaman çizelgesi mevcut değil” dedi.

DSÖ'YE GÖRE 'LABORATUVAR TEZİ' OLASILIK DIŞI

Koronavirüsün kaynağını bulmak içinsalgının başlangıç noktası olarak kabul edilen Vuhan'da bu yılın başında incelemeler yapan DSÖ uzmanları, virüsün hayvanlardan insanlara nasıl geçtiği sorusuna yanıt bulamamış ve koronavirüsün "laboratuvar üretimi" olduğu tezinin ise "son derece olasılık dışı" olduğu ifade edilmişti.

-DW Türkçe