DSÖ ile Pfizer ve BioNTech'ten düşük gelirli ülkelere aşı erişim planı

22 Ocak 2021 Cuma, 09:21

Pfizer ve BioNTech, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ortak liderliğinde kurulan ve düşük gelirli ülkelere yönelik COVAX aşı erişim planına Covid-19 aşısı tedarik etme konusunda anlaştı.

Anlaşmanın gizliliği nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, anlaşmanın bugün duyurulması bekleniyor.

Anlaşmanın boyutu veya COVAX'ın doz başına ödeyeceği fiyatla ilgili ayrıntılar belli değil, ancak kaynaklar ayrılacak aşı sayısının muhtemelen nispeten küçük olacağını söyledi.

Bir kaynak, aşı sayısının sınırlı olmasının nedeninin, dozların öncelikle COVAX'ın hizmet verdiği ülkelerdeki sağlık çalışanlarına yönelik olması olduğunu söyledi.

BioNTech ve Pfizer sorulara yanıt vermedi. DSÖ ve COVAX planının eş lideri GAVI aşı ittifakının sözcüsü de sorulara yanıt vermedi.

COVAX planı kapsamında Şubat ayında düşük ve orta gelirli ülkelere Covid-19 aşıları dağıtılmaya başlanacak.